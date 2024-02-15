Владислав Шапша принял участие в заседании коллегии регионального министерства сельского хозяйства

Мероприятие прошло 14 февраля.

За 2023 год объем производства в калужском сельском хозяйстве вырос на 5%. Молока стало больше на 6%, надой на корову увеличился на 313 килограммов. Производство мяса выросло на 4%.

Урожай картофеля в Калужской области увеличился почти на треть, овощей открытого грунта – на четверть. Плодов и ягод собирали больше в четыре раза.

Министр сельского хозяйства области Александр Ефремов рассказал, что за последние 10 лет доля используемой пашни возросла почти на 30% и достигла 68,8 %.

Губернатор Владислав Шапша поблагодарил всех работников АПК.

- Я напомню, что за последние пять лет общий прирост производства превысил 30%, - заявил он. - Это солидный результат.