Шапша принял участие в открытии катка в Балабаново

Площадка заработала в среду, 14 февраля, рядом с ледовой ареной «Наследие».

Это самая большая в области ледовая площадка под открытым небом.

Открытие крытой арены со школой фигурного катания Ильи Авербуха запланировано на март.

- Важный социальный объект строим в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» по концессионному соглашению, - прокомментировал губернатор.

Там будут школа фигурного катания и секции по хоккею, а также время для катания всех желающих.