Медработникам повысят зарплаты

Это произойдет с 1 марта, сообщили в четверг, 15 февраля, в министерстве здравоохранения Калужской области.

С начала весны вырастут выплаты медработникам первичного звена, которые трудятся в селах, малых городах и районных центрах.

А с 1 апреля оклады медработников собираются повысить до 50%, сохранив при этом дополнительные выплаты.