Бухловке - быть! Законопроект о переименовании калужского села отозвали

Депутаты Госдумы Владислав Даванков и Антон Ткачев отозвали свой законопроект о переименовании населенных пунктов с оскорбительными названиями. Он был внесен на рассмотрение осенью прошлого года.

По информации «Коммерсанта», думский комитет по региональной политике и местному самоуправлению вынес вердикт, что нормы этого законопроекта не соответствуют действующим законам страны.

Если бы запрет ввели, то Калужская область рисковала лишиться Бухловки, Мошонок и Больших Козлов.