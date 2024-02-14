40-летний мужчина пропал в Калужской области

Последний раз Рамазана Галаева видели 10 февраля в поселке Воротынск Бабынинского района.

Он ушел из дома и не вернулся, рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга».

Рост мужчины – 170 сантиметров. На нем были серая куртка, синие джинсы, красные кроссовки и черная шапка.

Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят звонить по телефонам 112 или 88007005452.