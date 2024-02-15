40 компаний из Калужской области участвуют во втором конкурсе молодых брендов

Всего по стране на конкурс «Знай наших» поступило уже более 12 000 заявок – в два с половиной раза больше, чем годом раннее.

Самые популярные категории - «Продукты питания» и «Потребительские товары».

Как отмечают организаторы, «Знай наших» - это инструмент поддержки молодых отечественных производителей.

Конкурс появился в 2022 году по поручению президента России. Победители получают возможность обучить персонал, продвижение на маркетплейсах и масштабную рекламу.

Участники соревнуются в пяти основных номинациях: «Продовольственные товары», «Потребительские товары», «Информационные технологии», «Высокие технологии» и «Креативные индустрии». Также есть 15 отраслевых и 4 специальных номинации.