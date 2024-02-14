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«Я люблю красивые страны»: жители Калуги рассказали в кого и во что они влюблены

Анастасия Каторгина
Опубликовано: 14.02.2024 14:30 0 442
«Я люблю красивые страны»: жители Калуги рассказали в кого и во что они влюблены

14 февраля отмечается День святого Валентина, причем существует этот праздник уже более 16 веков. 

Стороной его мы, конечно, не обошли и решили поинтересоваться у калужан о том, в кого и во что они влюблены. 

Ответы на вопрос смотрите в нашем видеосюжете.

Анастасия Каторгина
Опубликовано: 14.02.2024 14:30 0 442
Тэги: соцопрос
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