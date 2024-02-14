«Я люблю красивые страны»: жители Калуги рассказали в кого и во что они влюблены

14 февраля отмечается День святого Валентина, причем существует этот праздник уже более 16 веков.

Стороной его мы, конечно, не обошли и решили поинтересоваться у калужан о том, в кого и во что они влюблены.

Ответы на вопрос смотрите в нашем видеосюжете.