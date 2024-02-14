В Калугу привезли 144 ребенка из Белгорода

На вокзале Калуга-1 их встречали сотрудники МЧС.

Вместе с детьми приехали 14 сопровождающих.

Белгородцы проведут в нашем регионе на отдыхе 21 день.

Ранее в январе в наш регион приехали 243 ребенка, которые отдыхали в загородном лагере «Витязь» и в центре отдыха и оздоровления детей «Сокол».