Нацпроекты в Калужской области профинансировали на 589 миллионов рублей

Министр финансов региона Валентина Авдеева в среду рассказала о ходе реализации нацпроектов в области в этом году.

По состоянию на 9 февраля израсходовано 589 миллионов рублей.

На проект «Безопасные качественные дороги» потратили 248 миллионов, на «Демографию» - 187 миллионов, на «Здравоохранение» - 86 миллионов, на «Жилье и городскую среду» - 38 миллионов.

Напомним, всего на 2024 год предусмотрено финансирование в 11,914 миллиарда.