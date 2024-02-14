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Жители ЦФО выбирают юани

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.02.2024 14:00 0 350
Жители ЦФО выбирают юани

За прошлый год в Центральном федеральном округе без учета Москвы и Московской области открыли 2900 вкладов в китайской валюте. В рублевом эквиваленте их объем превысил 8,5 миллиарда рублей. Интересно, что 70% таких депозитов открыли мужчины, следует из статистики банка ВТБ.

Клиенты предпочитают размещать деньги на 3-6 месяцев. На короткие и среднесрочные продукты пришлось порядка 70% юаневых вкладов.

По количеству вкладов в китайской валюте в ЦФО лидируют: Тульская (374 вклада), Воронежская (347 вкладов) и Ярославская (300 вкладов) области. При этом по объему средств на таких депозитах на первом месте оказалась Владимирская область (2,2 миллиарда в рублевом эквиваленте).

- Сегодня для диверсификации накоплений все активнее используется юань, - прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. - На фоне достаточно высокого интереса к китайской валюте как альтернативному способу размещения средств, мы ожидаем, что к концу следующего года многие практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.02.2024 14:00 0 350
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