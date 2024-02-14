Владислав Шапша принял участие в отчете главы администрации Износковского района

Мероприятие состоялось вечером во вторник, 13 февраля.

- Район хоть и небольшой, но успехов немало, - прокомментировал губернатор. - Задача в сельском хозяйстве – активнее вводить в оборот залежные земли.

Шапша также обсудил с местными жителями насущные проблемы. Среди них ремонт канализационных сетей и очистных, отсутствие медиков и работа местной скорой помощи.

Глава региона отметил, что ему важно, чтобы жители получали честный ответы на свои вопросы.