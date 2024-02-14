Владислав Шапша побывал в Износковском районе

Рабочая поездка губернатора состоялась во вторник, 13 февраля.

Он посетил школу в Износках, где в прошлом году по федеральной программе сделали капитальный ремонт.

- Большую часть здания обновили от пола до потолка, включая инженерные сети, внутреннюю отделку, - прокомментировал губернатор. - Оснастили новой мебелью и оборудованием кабинеты, столовую. Закупили спортинвентарь.

Также он встретился с многодетной семьей Яковлевых, которая недавно получила новый просторный дом по госпрограмме комплексного развития сельских территорий.

В 2024 году в районе планируется построить дома для семей участкового и работника культуры.