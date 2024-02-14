В Калугу привезут чудотворный образ Феодоровской иконы Божией Матери

Он будет находиться в нашем городе с 16 по 18 февраля в Свято-Троицком кафедральном соборе, сообщили в областном министерстве внутренней политики.

Торжественная встреча святыни запланирована на 17:00 16 февраля.

Затем 18 февраля икону перевезут в Козельск. Далее в планах Людиново (19 февраля), Киров (20-21 февраля) и Малоярославец (22 февраля).

- С 23 по 25 февраля икона побывает в Обнинске, откуда вернется обратно в кафедральный собор Костромы, - заявили в министерстве.