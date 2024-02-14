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Россияне назвали ипотеку залогом финансовой стабильности партнера

Опубликовано: 14.02.2024 11:23 0 393
Россияне назвали ипотеку залогом финансовой стабильности партнера

При выборе партнера жители нашей страны в первую очередь обращают внимание на внешний вид и личные качества, а вот уровень дохода не входит даже в пятерку приоритетов ни для мужчин, ни для женщин. При этом наличие у второй половинки ипотеки свидетельствует о его надежности. Таковы результаты опроса, который ко Дню всех влюбленных провели банк ВТБ и СК «Росгосстрах».

Среди мужчин 47% ответили, что для них финансовое положение женщины никак не влияет на ее привлекательность. Важным доходы женщины являются для 23% опрошенных мужчин.

53% женщин назвали финансовую стабильность мужчины важным фактором. А 15,5% и вовсе заявили, что нехватка денег может разрушить любые отношения.

Вот главные качества женщин, которые выбрали мужчины (можно было указывать несколько вариантов):

  • доброта и забота — 43%;
  • красота и хорошая фигура — 42%;
  • женственность — 36%;
  • ум — 23%;
  • чувство юмора — 22%; 
  • обаяние — 21%;
  • высокий доход — 8%;
  • высокий профессиональный статус — 6%.

А ниже главные качества мужчин по мнению женщин (можно было выбрать несколько вариантов):

  • доброта и забота — 51%;
  • чувство юмора — 42%;
  • ум — 41%;
  • мужественность и брутальность — 19%;
  • обаяние — 16%;
  • высокий доход — 16%;
  • красота и хорошая фигура — 14%;
  • высокий профессиональный статус — 7%.

Интересно, что большинство опрошенных россиян не считают ипотеку помехой для отношений. 53% мужчин и 60% женщин заявили, что наличие выплачиваемого кредита на жилье лишь повышает доверие к партнеру. Только 15% респондентов не готовы начинать отношения с плательщиком ипотеки.

Банк ВТБ и СК «Росгосстрах» провели опрос с 5 по 12 февраля по репрезентативной выборке среди 1200 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Опубликовано: 14.02.2024 11:23 0 393
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