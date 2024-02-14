Россияне назвали ипотеку залогом финансовой стабильности партнера

При выборе партнера жители нашей страны в первую очередь обращают внимание на внешний вид и личные качества, а вот уровень дохода не входит даже в пятерку приоритетов ни для мужчин, ни для женщин. При этом наличие у второй половинки ипотеки свидетельствует о его надежности. Таковы результаты опроса, который ко Дню всех влюбленных провели банк ВТБ и СК «Росгосстрах».
Среди мужчин 47% ответили, что для них финансовое положение женщины никак не влияет на ее привлекательность. Важным доходы женщины являются для 23% опрошенных мужчин.
53% женщин назвали финансовую стабильность мужчины важным фактором. А 15,5% и вовсе заявили, что нехватка денег может разрушить любые отношения.
Вот главные качества женщин, которые выбрали мужчины (можно было указывать несколько вариантов):
А ниже главные качества мужчин по мнению женщин (можно было выбрать несколько вариантов):
Интересно, что большинство опрошенных россиян не считают ипотеку помехой для отношений. 53% мужчин и 60% женщин заявили, что наличие выплачиваемого кредита на жилье лишь повышает доверие к партнеру. Только 15% респондентов не готовы начинать отношения с плательщиком ипотеки.
Банк ВТБ и СК «Росгосстрах» провели опрос с 5 по 12 февраля по репрезентативной выборке среди 1200 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.
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