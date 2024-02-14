В Калужской области открывается телеканал социальных новостей

Подробности о новом проекте его создатели расскажут на пресс-конференции, которая намечена на конец февраля.

- Основная направленность «СТК» - освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций региона, укрепление достигнутых показателей в рейтинге НКО страны и рост этих показателей, через информационную поддержку транслирование успешного опыта деятельности наших НКО на всю страну, - говорят авторы проекта.

Там будут рассказывать об активных жителях региона, волонтерах, которые помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

На данный момент большинство некоммерческих организаций не имеют в штате сотрудников, которые профессионально, интересно и качественно могут рассказывать о деятельности организации. Восполнить этот пробел и призвано «Социальное телевидение Калужской области».