В Калуге проверят работу терминалов оплаты в общественном транспорте

В субботу, 10 февраля калужанка пожаловалась на невозможность оплатить проезд в автобусе через терминал оплаты.

По свидетельству пассажиров, нередко водители предлагают оплатить проезд либо наличными, либо переводом на карту. И если претензии к частному перевозчику обычно просто игнорируются, то на случаи отказа заплатить за проезд через терминал на муниципальных маршрутах руководство Калуги отреагировало оперативно.

- У меня ездит дочка на 8 маршруте, у нее детская карта, - рассказала калужанка Виктория Панина. - Она стоит на остановке и мерзнет, так как проехали два пазика в которых нет терминала, сказали «либо перевод, либо наличка». Потом приехала маршрутка и тоже только переводом или наличкой. Есть такие водители, которые убирают терминал и специально говорят что нет его.

Городские власти обещали провести внеплановый инструктаж с водителями.

- Для недопущения подобных ситуаций руководителю транспортного предприятия, обслуживающего этот маршрут, дано указание о проведении проверки работоспособности терминалов, - добавили в горуправе.

Вообще же контроль за этим безобразием осуществляет Роспотребнадзор. Если вам отказывают в оплате через терминал, смело обращайтесь туда.