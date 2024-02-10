Врачебно-физкультурный диспансер в Калуге заработал по новому адресу

Обращаться спортсменам теперь нужно во Дворец спорта на улицу Ленина, 57.

Там можно получить справку-допуск до занятий спортом и соревнований, рассказали 10 февраля в министерстве здравоохранения региона.

Записаться на прием можно по горячей линии 122.