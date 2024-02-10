Новые рейсы собираются запустить из аэропорта «Калуга»

На выставке инфраструктуры гражданской авиации в России NAIS-2024 министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко провел переговоры с несколькими авиакомпаниями.

Также он встретился с вице-премьером правительства Карелии Оксаной Чебуниной. Речь шла о возможных полетах между Калугой и Петрозаводском.

- Планирую продолжить работу по расширению маршрутной сети, - заявил Шпиренко 10 февраля.