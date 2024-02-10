В Калуге увеличили уровень дохода для признания людей малоимущими

Новое постановление 8 февраля опубликовала городская управа.

Малоимущими признаются люди с доходом в 22 252 рубля или менее на каждого члена семьи в месяц.

Такая норма будет действовать в течение всего 2024 года.

По сравнению с прошлым годом уровень дохода повышен на 7,5% (было 20 700).

Люди с большим доходом на каждого члена семьи не смогут претендовать в Калуге на получение жилья по соцнайму.