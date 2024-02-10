В Калужской области на 1000 браков пришлось 800 разводов

Такую статистику за 2023 год региональный загс опубликовал в субботу, 10 февраля.

Средняя продолжительность брака в нашей области составляет 9 лет.

В 36% случаев семьи распадаются в первые пять лет после свадьбы. В 31% - через 5-9 лет, в 22% - через 10-19 лет.

Вместе живут больше 20 лет и более только 11% калужских семей.