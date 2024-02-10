Обновился список самых богатых районов Калужской области

Калугастат опубликовал новый список районов Калужской области с указанием средней зарплаты в каждом из них. В нем приводятся данные о средней начисленной зарплате в ноябре 2023 года.

Больше всего в регионе зарабатывают в Обнинске. За ним следуют Боровский, Жуковский и Малоярославецкий районы. Калуга по-прежнему занимает пятое место.

Самые низкие доходы в Хвастовичском, Мещовском и Думиничском районах.

Интересно, что разница в зарплатах самого богатого Обнинска и самых бедных Думиничей составляет почти 48 тысяч рублей.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом: