Торжественное мероприятие ко Дню науки прошло в Обнинске

В нем принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он отметил, что для Обнинска День российской науки – это особенный праздник, так как среди 13 российских наукоградов он был и остается первым.

В нынешнем году также будет праздноваться 70 лет со дня запуска первой в мире Обнинской АЭС.

Шапша рассказал, что наш регион входит в число лидеров научно-технологического развития.

Развитию науки и технологий будут способствовать строительство кампуса МГТУ в Калуге, создание в Обнинске международного центра ядерного образования ОбнинскТех и ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий».

- Кто-то может сказать, что мы чересчур амбициозны и замахиваемся на масштабные цели, проекты, - прокомментировал Шапша. - Ну а как иначе? Только вперёд, через тернии, не боясь риска и неудач.