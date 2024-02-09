Спрос на стоматологические услуги вырос в России

Результаты анализа платежей, который провели банк ВТБ, СК «Росгосстрах» и Первый ОФД к Международному дню стоматолога, опубликованы 9 февраля.
Количество оплат стоматологических услуг выросло почти на 25%.
Владельцы карт ВТБ потратили в прошлом году в стоматологических клиниках потратили больше 25,2 миллиарда рублей. Это на 16% больше, чем в 2022-м.
Средний чек в стоматологиях вырос за год на 10%.
Спрос на стоматологические услуги рос в течение всего 2023 года.
- В 2021 году рынок стоматологических услуг восстанавливался после пандемии, и спрос нарастал с каждым кварталом, - прокомментировал ситуацию руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин. - В 2022 году максимальное количество оплат в клиниках приходилось на первый квартал, а дальше спрос падал, что связано с нарушением цепочек поставок импортных материалов и резко возросшими ценами на услуги. В 2023 году количество транзакций в сегменте вновь стало расти.
На фоне роста цен на стоматологию пациенты чаще начали использовать полисы добровольного медицинского страхования для лечения зубов. За прошлый год объем выплат за стоматологические услуги, оказанные застрахованным по ДМС в «Росгосстрахе», превысил 1,2 миллиарда рублей.
- В «Росгосстрахе» до 95% корпоративных программ ДМС в Москве и до 75% ДМС в регионах содержат услуги стоматологии, - рассказала заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах» Ольга Купцова. - Этот процент держится на стабильно высоком уровне на протяжении последних нескольких лет. Несмотря на рост стоимости стоматологических программ из-за роста прейскурантов в клиниках, работодатели стараются сохранить эту часть программы ДМС для своих сотрудников.
В то же время в сегменте стоматологических товаров для массового использования отмечается небольшое снижение спроса по сравнению с 2022 годом. Больше всего упал спрос на зубные пасты и ополаскиватели для полости рта: минус 11% и 10% соответственно.
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