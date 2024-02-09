Состоялось расширенное заседание совета ТОС «Содружество»

Актуальные вопросы развития микрорайона «Кубяка» с общественниками обсудили Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев, депутат Госдумы Ольга Коробова, депутат Гордумы Татьяна Коняхина и депутаты Заксобрания Александр Барков и Александром Козлов.

- В 2023 году члены ТОС проделали огромную работу. Большое внимание уделяется просьбам и обращениям граждан, микрорайон развивается, становится краше, проводится множество различных мероприятий, жители собирают гуманитарную помощь для участников СВО и плетут маскировочные сети. В планах у активистов создать в микрорайоне фонтан и построить часовню, – прокомментировал Юрий Моисеев.

Глава городского самоуправления поблагодарил членов ТОС и вручил им почетные грамоты.