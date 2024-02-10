Монумент «Крылья» открыли в Боровском районе

Он появился рядом с Ермолинским аэродромом и посвящен авиаторам Росгвардии.

В церемонии открытия принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Глава региона напомнил, что во время Великой Отечественной войны на территории нынешней Калужской области базировалась эскадрилья «Нормандия-Неман».

- Профессия военного летчика – одна из самых героических, - заявил Шапша. - На примере этих подвигов мы воспитываем молодёжь. Бережно храним память погибших защитников Родины.