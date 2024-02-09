Непрерывное развитие и забота о пациентах

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Во всем мире 9 февраля отмечается Международный день стоматологов — специалистов, помогающих нам сохранить здоровые и красивые улыбки.

Одна из отрадных тенденций последних десятилетий — развитие сферы медицины, и стоматология, являющаяся одной из самых древних ее отраслей, здесь не исключение. Белоснежные зубы идеальной формы все чаще становятся не подарком природы, данным нам от рождения, а свидетельством качественной, высококвалифицированной реставрационной работы врачей-­стоматологов.

Многие из нас еще помнят, как выглядел кабинет стоматолога во времена нашего детства. Стоматологическая клиника сегодня — это современное высокотехнологичное лечебное и диагностическое оборудование, возможность лечения под микроскопом, навигационная хирургия, компьютерное моделирование этапов лечения, дентальное протезирование, позволяющее заменить утерянные зубы, полностью сохранив эстетику зубного ряда и его функциональность.

Применяемые в настоящее время стоматологические материалы колоссально отличаются по своим рабочим характеристикам от тех, которые применялись всего десятилетие назад. То, что нам, пациентам, к примеру, кажется простым процессом постановки пломбы, на самом деле сравнимо с работой архитектора. Нужно учесть целый ряд параметров, правильно подобрать материал, строго соблюсти технологию его применения и, наконец, правильно подобрать цвет и восстановить анатомическую форму зуба.

Современные разнообразные методы обезболивания, качественно устраняя возможные болевые ощущения, позволяют избавить пациентов от страха перед визитом к стоматологу.

В преддверии Дня стоматолога мы пообщались с главным внештатным стоматологом министерства здравоохранения Калужской области, заслуженным врачом Российской Федерации, главным врачом Калужской областной клинической стоматологической поликлиники Владимиром Сергеевичем Цукановым:

«В сфере медицины крайне важны не только профессиональные качества, но и забота о пациенте и условиях его лечения.

Следует отметить, что наряду с общим развитием стоматологической отрасли, в сфере оказания стоматологических услуг в нашем регионе за последние 10–15 лет также произошли большие изменения.

Согласно экспертному мнению ведущих специалистов отрасли, оказание стоматологических услуг в Калужской области находится на довольно высоком уровне. Без­условно, якорной организацией для оценки данного уровня является Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника как областной центр стоматологии.

Калужская областная стоматология сегодня фактически является базой для внедрения современных технологий и методик лечения, организационно-­методическим центром, площадкой проведения многих научно-­практических конференций и семинаров; участвует в процессах лицензирования стоматологических клиник и кабинетов, мониторинге качества оказываемых стоматологических услуг. Все это возможно благодаря современному материально-­техническому оснащению и высокой квалификации персонала.

Мы отмечаем положительные тенденции в развитии государственных стоматологических кабинетов районных учреждений. На высоком уровне находится сегодня оказание услуг в большинстве учреждений частного сектора.

Следует отметить, что в целом стоматологическое сообщество врачей в нашем регионе уделяет большое внимание повышению профессио­нальной квалификации. В отличие от многих областей России, мы имеем низкий уровень оттока специалистов-­стоматологов. Вместе с тем только за минувший год к коллективу Калужской областной клинической стоматологической поликлиники по нашему приглашению присоединились 9 врачей из других регионов.

В преддверии праздника хочу поблагодарить всех участников профессионального сообщества за общую работу, направленную на оказание качественных медицинских услуг жителям и гостям Калужской области. Ваш каждодневный труд заслуживает глубокого уважения и признательности. Дорогие коллеги, счастья, оптимизма, успехов, профессионального роста и новых перспектив. Пусть вас окружают счастливые улыбки благодарных пациентов!»

Интересный факт

Первые упоминания о стоматологическом лечении датируются 7 веком до н. э. Речь идет об этрусской цивилизации, в которой уже в то время проводили протезирование различными материалами, в том числе костями животных.

А вот зубную пасту первыми начали использовать египтяне. Она состояла из вина, смешанного с натертой пемзой.

О развитии, проблемах и задачах, стоящих сегодня перед стоматологами нашего региона, мы поговорили также с президентом Ассоциации стоматологов Калужской области (АСКО), заслуженным врачом Российской Федерации Зоей Юрьевной Цукановой. Ассоциация, объединившая профессионалов-­стоматологов Калужской области, была создана в 1998 году. Ее основными задачами являются содействие профессио­нальной деятельности специалистов, укрепление здоровья населения и развитие медицины в области стоматологии.

В канун праздника Зоя Юрьевна обратилась к стоматологам региона со словами благодарности и добрыми пожеланиями:

«Работа стоматолога сегодня — это не только обязательное знание основ оказания стоматологической помощи. Современные условия требуют от врача непрерывного развития, глубокого знания законодательства в области медицины и смежных сферах деятельности, совершенствования коммуникативных навыков и методов психологической адаптации пациентов, владения компьютерными технологиями.

Темпы работы, нагрузка на медицинский персонал, уровень требований продолжают расти. Однако все это в то же время способствует повышению уровня качества и безопасности оказываемых стоматологических услуг.

Большинство наших коллег своей работой изо дня в день подтверждают профессионализм и мастерство, ставят перед собой новые задачи и с успехом их решают.

Дорогие коллеги, от лица Ассоциации стоматологов Калужской области поздравляю вас с профессиональным праздником и благодарю за вклад в развитие стоматологии нашего региона. Крепкого здоровья, благополучия, гармонии, мира и добра вам и вашим близким! Успехов, реализации самых смелых проектов, здоровых и счастливых улыбок пациентов!»

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