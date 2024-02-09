Непрерывное развитие и забота о пациентах

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Во всем мире 9 февраля отмечается Международный день стоматологов — специалистов, помогающих нам сохранить здоровые и красивые улыбки.
Одна из отрадных тенденций последних десятилетий — развитие сферы медицины, и стоматология, являющаяся одной из самых древних ее отраслей, здесь не исключение. Белоснежные зубы идеальной формы все чаще становятся не подарком природы, данным нам от рождения, а свидетельством качественной, высококвалифицированной реставрационной работы врачей-стоматологов.
Многие из нас еще помнят, как выглядел кабинет стоматолога во времена нашего детства. Стоматологическая клиника сегодня — это современное высокотехнологичное лечебное и диагностическое оборудование, возможность лечения под микроскопом, навигационная хирургия, компьютерное моделирование этапов лечения, дентальное протезирование, позволяющее заменить утерянные зубы, полностью сохранив эстетику зубного ряда и его функциональность.
Применяемые в настоящее время стоматологические материалы колоссально отличаются по своим рабочим характеристикам от тех, которые применялись всего десятилетие назад. То, что нам, пациентам, к примеру, кажется простым процессом постановки пломбы, на самом деле сравнимо с работой архитектора. Нужно учесть целый ряд параметров, правильно подобрать материал, строго соблюсти технологию его применения и, наконец, правильно подобрать цвет и восстановить анатомическую форму зуба.
Современные разнообразные методы обезболивания, качественно устраняя возможные болевые ощущения, позволяют избавить пациентов от страха перед визитом к стоматологу.
В преддверии Дня стоматолога мы пообщались с главным внештатным стоматологом министерства здравоохранения Калужской области, заслуженным врачом Российской Федерации, главным врачом Калужской областной клинической стоматологической поликлиники Владимиром Сергеевичем Цукановым:
«В сфере медицины крайне важны не только профессиональные качества, но и забота о пациенте и условиях его лечения.
Следует отметить, что наряду с общим развитием стоматологической отрасли, в сфере оказания стоматологических услуг в нашем регионе за последние 10–15 лет также произошли большие изменения.
Согласно экспертному мнению ведущих специалистов отрасли, оказание стоматологических услуг в Калужской области находится на довольно высоком уровне. Безусловно, якорной организацией для оценки данного уровня является Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника как областной центр стоматологии.
Калужская областная стоматология сегодня фактически является базой для внедрения современных технологий и методик лечения, организационно-методическим центром, площадкой проведения многих научно-практических конференций и семинаров; участвует в процессах лицензирования стоматологических клиник и кабинетов, мониторинге качества оказываемых стоматологических услуг. Все это возможно благодаря современному материально-техническому оснащению и высокой квалификации персонала.
Мы отмечаем положительные тенденции в развитии государственных стоматологических кабинетов районных учреждений. На высоком уровне находится сегодня оказание услуг в большинстве учреждений частного сектора.
Следует отметить, что в целом стоматологическое сообщество врачей в нашем регионе уделяет большое внимание повышению профессиональной квалификации. В отличие от многих областей России, мы имеем низкий уровень оттока специалистов-стоматологов. Вместе с тем только за минувший год к коллективу Калужской областной клинической стоматологической поликлиники по нашему приглашению присоединились 9 врачей из других регионов.
В преддверии праздника хочу поблагодарить всех участников профессионального сообщества за общую работу, направленную на оказание качественных медицинских услуг жителям и гостям Калужской области. Ваш каждодневный труд заслуживает глубокого уважения и признательности. Дорогие коллеги, счастья, оптимизма, успехов, профессионального роста и новых перспектив. Пусть вас окружают счастливые улыбки благодарных пациентов!»
Интересный факт
Первые упоминания о стоматологическом лечении датируются 7 веком до н. э. Речь идет об этрусской цивилизации, в которой уже в то время проводили протезирование различными материалами, в том числе костями животных.
А вот зубную пасту первыми начали использовать египтяне. Она состояла из вина, смешанного с натертой пемзой.
О развитии, проблемах и задачах, стоящих сегодня перед стоматологами нашего региона, мы поговорили также с президентом Ассоциации стоматологов Калужской области (АСКО), заслуженным врачом Российской Федерации Зоей Юрьевной Цукановой. Ассоциация, объединившая профессионалов-стоматологов Калужской области, была создана в 1998 году. Ее основными задачами являются содействие профессиональной деятельности специалистов, укрепление здоровья населения и развитие медицины в области стоматологии.
В канун праздника Зоя Юрьевна обратилась к стоматологам региона со словами благодарности и добрыми пожеланиями:
«Работа стоматолога сегодня — это не только обязательное знание основ оказания стоматологической помощи. Современные условия требуют от врача непрерывного развития, глубокого знания законодательства в области медицины и смежных сферах деятельности, совершенствования коммуникативных навыков и методов психологической адаптации пациентов, владения компьютерными технологиями.
Темпы работы, нагрузка на медицинский персонал, уровень требований продолжают расти. Однако все это в то же время способствует повышению уровня качества и безопасности оказываемых стоматологических услуг.
Большинство наших коллег своей работой изо дня в день подтверждают профессионализм и мастерство, ставят перед собой новые задачи и с успехом их решают.
Дорогие коллеги, от лица Ассоциации стоматологов Калужской области поздравляю вас с профессиональным праздником и благодарю за вклад в развитие стоматологии нашего региона. Крепкого здоровья, благополучия, гармонии, мира и добра вам и вашим близким! Успехов, реализации самых смелых проектов, здоровых и счастливых улыбок пациентов!»
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