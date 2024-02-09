Какую пиццу любят калужане: наш видеоопрос в честь Дня пиццы

9 февраля отмечается Международный День пиццы.

Ее Родиной считается город Неаполь.

Жители Италии даже обращались в ЮНЕСКО, чтобы признать их изобретение частью Всемирных ценностей.

В честь Международного Дня пиццы мы спросили у калужан какую пиццу они больше всего предпочитают. Результаты - на видео ниже.

А какую пиццу любите вы? Пишите в комментариях!