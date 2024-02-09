20 тонн опасных помидоров нашли в Калужской области

Овощи привезли из Турции, сообщили 9 февраля в региональном управлении Россельхознадзора.

Томаты были заражены вредителями - южноамериканской томатной молью.

Партия следовала через Калужскую область в Москву.

- Гусеницы вредителя повреждают все надземные органы томата — внедряется в листья, стебли и плоды, - пояснили в Россельхознадзоре. - Без проведения защитных мероприятий потери урожая могут достигать от 40 до 100%.