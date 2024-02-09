Владислав Шапша принял участие в отчете главы администрации Бабынинского района

Мероприятие прошло вечером 8 февраля.

По его итогам губернатор похвалил район за хорошие результаты в 2023 году: 4 место в области по производству картофеля, третье - по производству мяса.

В Бабынинском районе создают новую площадку особой экономической зоны «Калуга».

- Экономика района развивается сбалансировано: хорошая динамика и в АПК, и в промышленности, - подчеркнул Шапша.