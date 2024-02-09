В Калуге отловят собак, на которых жаловалась наша читательница

Городская управа обещает провести работы в течение двух недель.

Правда, потом животных, согласно действующему законодательству, выпустят обратно после чипирования и стерилизации.

- В Турынино-3 бегает стая собак из 6 особей, а это еще и школа рядом, - рассказывала наша читательница. - Когда закончится это безобразие? Собаки постоянно дежурят на рынке Турынино-3 или у входа в магазины. Кто-то несет за это ответственность?