Владислав Шапша побывал в Бабынинском районе

Рабочая поездка губернатора состоялась в четверг, 8 февраля.

В частности, глава региона, осмотрел отремонтированную в прошлом году школу №2.

Шапша посмотрел столовую, классы, кабинет по изучению ПДД и в школьном театре.

- Когда приехал в школу, занятия уже завершились. Но жизнь кипит, - прокомментировал он. - Занимаются юные художники, артисты. Здорово, что есть хорошо оборудованный кабинет ПДД. Очень наглядно. Ребята знают правила дорожного движения назубок.