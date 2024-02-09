Калужская область закупит 10 беспилотников для лесопожарного мониторинга

Сейчас лесничества используют 14 квадрокоптеров.

Новая закупка пройдет в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», рассказали 9 февраля в правительстве региона.

Там пояснили, что с помощью беспилотников сотрудники лесничеств могут быстро обнаруживать возгорания, лесные свалки и места незаконных рубок.