Гигиеническая чистка зубов в Калуге: доверьте свою улыбку зубному художнику

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Международный день стоматолога ежегодно отмечается 9 февраля. В честь праздника мы расскажем о Юлии Кичуновой — гигиенисте стоматологическом, которая уже 3 года разрушает стереотип о том, что гигиена полости рта портит зубную эмаль, стоит дорого и проходит болезненно.
Юлия Кичунова ведёт приём в 30-м кабинете областной детской стоматологической поликлиники по адресу: Вилонова, 35. Она занимается профилактикой болезней зубов как у взрослых, так и у детей. Специалист прошла обучение в Московском первом стоматологическом колледже и постоянно совершенствует знания на очных и онлайн-курсах.
Неприятный запах изо рта, кровоточивость дёсен и их воспаление, кариес портят качество жизни. Процедура гигиенической чистки зубов позволяет избавиться от этих проблем и деликатно очистить как мягкий, так и твёрдый налёт, удалить зубные камни с помощью ультразвука, убрать пигментацию эмали. Несмотря на высокое качество и импортные материалы, руководство больницы держит цены на уровне ниже рыночных — 4180 рублей за процедуру.
В детской стоматологии все инструменты проходят дезинфекцию в центральной стерилизационной, упаковываются в индивидуальную упаковку и маркируются.
Сначала зубы окрашивают. При этом видны те участки, которым уделяется недостаточное внимание при обычной чистке. Для детей процесс становится увлекательной игрой, в которой они могут увидеть злодеев-бактерий и прогнать их из полости рта.
Перед процедурой Юлия индивидуально подбирает очищающий порошок для каждого пациента, а затем заправляет его в систему Air-Flow. На этом этапе каждый второй пациент переживает, не испортится ли эмаль. Это стереотип, о чём гигиенист стоматологический рассказывает перед началом работы. Повреждения дёсен возникают при неправильном выборе порошка.
После очистки зубы полируются специальными пастами с гидроксиапатитами, которые составляют почти 100% нашей эмали, накладываются препараты с кальцием и фтором. Дёсны обрабатываются антисептическими пастами.
Коллеги не зря называют Юлию художником, ведь гигиенист стоматологический кропотливо работает над каждым зубом, прочищает каждую дугу брекетов и разрабатывает стратегию лечения и профилактики. Всем посетителям она расписывает подробную инструкцию по уходу с названиями препаратов и паст, которые пробует на себе.
Специалист не делит детей на своих и чужих. Маленьким пациентам во время процедуры Юлия включает мультики, а после чистки открывает коробку с подарками — колечками, машинками, наклейками за смелость.
Во всех начинаниях её поддерживает семья и чуткое руководство, которое с радостью финансирует курсы повышения квалификации. В свободное от работы время Юлия воспитывает детей, занимается спортом и коллекционирует игрушечных такс. Надевая белый халат, она превращается в строгого профессионала, но наполненные добротой глаза дают пациентам понять, что они в руках неравнодушного и чуткого человека.
Люди, пришедшие в 30-й кабинет однажды, возвращаются снова и снова за здоровыми зубами и хорошим настроением. Юлия, в свою очередь, признаётся, что после двух смен у неё открывается второе дыхание, а лучшая награда — довольная улыбка пациента.
г. Калуга, ул. Вилонова, д. 35.
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