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Татьяна Постнова займется проектами по развитию Tele2 в Калуге

Опубликовано: 08.02.2024 16:51 0 463
Татьяна Постнова займется проектами по развитию Tele2 в Калуге

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С 1 февраля Татьяна Постнова возглавила калужский филиал компании. Она обладает 20-летним опытом работы в телеком-сфере, ранее под ее руководством высоких результатов достигли костромской и сыктывкарский филиалы Tele2.

В сферу ответственности Татьяны Постновой войдет коммерческое развитие оператора и усиление розничной сети, повышение качества связи в городе и области. Особое внимание она уделит поддержке корпоративной культуры и ценностей компании в коллективе, а также сконцентрируется на увеличении базы CLS new. На своей позиции Татьяна Постнова подчиняется директору макрорегиона «Центр» Tele2 Денису Маликову.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Калужский регион является одним из самых технологичных в Центральной России. Здесь абоненты Tele2 привыкли быть на связи – у 84% населения есть смартфон, а в среднем один калужанин потребляет по 17 ГБ трафика ежемесячно. Татьяна имеет большой опыт в телеком-сфере и обладает высокими профессиональными качествами. Уверен, она сохранит цифровое лидерство Калужской области и продолжит создавать инновационные сервисы, которые принесут пользу всем жителям».

Напомним, к команде Tele2 Татьяна Постнова присоединилась в 2018 году и возглавила филиал в Республике Коми, в 2022 году стала директором в Костроме. Под ее руководством костромской филиал показал рост Revenue и OIBDA, выстроил взаимодействие по линии GR в виде совместных проектов с администрацией и вузами области, а также демонстрировал стабильно высокие показатели по управлению каналами продаж с лучшими показателями CLS new в макрорегионе.

Татьяна Постнова окончила Московский всероссийский финансово-экономический институт по специальности «Менеджмент», а также Московскую бизнес-школу по программе МBА, получив квалификацию «Экономист». У нее также есть почетная грамота Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Карьеру в телекоммуникационной отрасли она начала более 20 лет назад и прошла путь от руководителя группы обслуживания и продаж в Пензе до позиции директора по дополнительным офисам в Московской области.
  
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Опубликовано: 08.02.2024 16:51 0 463
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