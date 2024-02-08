Россияне продолжают нести деньги в банки

В январе нетипично для этого периода года была зафиксирована высокая сберегательная активность. За месяц объем розничных рублевых вкладов вырос на 62 миллиарда рублей и приблизился к 6,3 триллионам, следует из статистики ВТБ.
Высокие ставки способствовали изменению модели поведения клиентов. Если в начале 2022 и 2023 годов россияне забирали часть денег из банков, то сейчас наоборот пополняли свои счета. В основном оформлялись срочные депозиты.
- Начало этого года на рынке сбережений выдалось нетипичным: несмотря на праздники, клиенты предпочли сохранить свои накопления, а не направить их на текущие расходы и отпуска, - прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. - Придерживаться сберегательной тактики даже в период длинных выходных россиян стимулировали выросшие ставки, которые, с большой долей вероятности, уже достигли своего «пика». На этом фоне стремление клиентов зафиксировать повышенную доходность, которую крупнейшие игроки предлагают как по «длинным», так и по «коротким» инструментам, достаточно разумно.
Ранее была зафиксирована тенденция по «удлинению» сроков пассивов розничными клиентами. Если в начале прошлого года почти 60% рублевых вкладов были размещены на срок шесть месяцев, то к его концу их доля снизилась до 34%. Одновременно вырос интерес к долгосрочным продуктам: за год доля трехлетних депозитов увеличилась с 5 до 25%.
По оценкам экспертов, в ближайшее время спрос на долгосрочные депозиты будет сохраняться.
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