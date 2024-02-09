Калужские предприниматели могут получить грант до 500 тысяч рублей на облачные технологии

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Провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку российских компаний, начинающих осваивать облачные технологии, либо желающих масштабировать их использование. Новые клиенты провайдера могут получить доступ к виртуальной инфраструктуре МТС и передовым сервисам CloudMTS на сумму до 500 тысяч рублей.



Участникам программы станут доступны такие услуги провайдера как: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места и ряд других сервисов. Помимо облачных услуг компании смогут получить консультации ведущих архитекторов CloudMTS по вопросам переноса бизнес-процессов в виртуальную инфраструктуру, снижения затрат на вычислительные мощности и ускорения запуска и масштабирования проектов.



Для миграции в виртуальную инфраструктуру компании необходимо предоставить CloudMTS техническое описание задачи, которую она планирует решить. После этого ей будут выделены облачные ресурсы, необходимые для реализации проекта на протяжении двух месяцев. Максимальный размер гранта – 500 тысяч рублей. Заявку на участие в программе можно оформить через сайт провайдера, после чего обсудить детали проекта с менеджером.



«В прошлом году вложения калужских предприятий в облачные решения выросли на треть сравнению с 2022 годом. Среди наиболее востребованных облачных решений в нашем регионе – перенос в облако ИТ-систем и данных, резервное копирование, использование объектного хранилища и частных облачных решений. Такой рост популярности связан со стремлениями бизнеса обезопасить корпоративные системы и данные от растущего количества киберугроз. Облака действительно способны повысить сохранность информационных данных бизнеса в разы по сравнению с собственным «железом», на поддержание работоспособности которого требуется тратить много времени и финансов», – отметила директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

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