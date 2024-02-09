Новый ФАП открылся в Калужской области

За несколько недель работы ФАП посетили уже 72 человека.

Он появился в деревне Большое Алешино Мещовского района, рассказали в министерстве здравоохранения Калужской области.

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