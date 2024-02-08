Овощи и колбаса больше всего подорожали за неделю

Калугастат опубликовал официальные данные о средних ценах в магазинах региона за период с 29 января по 5 февраля.

Больше всего подорожала капуста – сразу на 11,4%. Также растут цены на другие овощи: огурцы подорожали на 6,4%, помидоры – на 4,5%, картофель – на 3,7%.

Сосиски и сардельки подорожали на 7,4%, колбаса полукопченая и варено-копченая – на 4,9%.

При этом морковь подешевела на 3,7%, пшено – на 3%, твердые сыры – на 1,3%.