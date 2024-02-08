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Самых безопасных операторов связи и цифровых экосистем назвали в России

Опубликовано: 08.02.2024 12:15 0 231
Самых безопасных операторов связи и цифровых экосистем назвали в России

В России провели исследование по цифровой безопасности абонентов и пользователей российских крупнейших экосистем и операторов связи. Его результаты на днях опубликовала компания J’son & Partners Consulting. 

Первое место в общем рейтинге занял МТС. Далее следуют Билайн, Мегафон, Яндекс и Теле2.

- Рейтинг рассчитывался на основании данных по эффективности блокировки нежелательных звонков, полноте и комплексности портфеля сервисов и функциональности, - рассказали авторы.

J’son & Partners Consulting отмечает, что цифровая безопасность становится все более актуальным вопросом для россиян. Около 95% людей сейчас сталкиваются со спам-звонками. Пользователям звонят в среднем раз за три дня. А за 2023 год количество спама выросло на 35-40%.

В исследовании приняли участие крупнейшие российские экосистемы и операторов связи - Яндекс, СБЕР, VK, Тинькофф, МТС, Билайн, Мегафон, Теле2. Хотя бы одним из этих сервисов пользуется практически каждый житель страны.

Самую широкую линейку сервисов безопасности для абонентов и пользователей имеет экосистема МТС. Далее идет Мегафон. Третье место делят Яндекс, Теле2, Билайн и Тинькофф.

Наиболее высокую эффективность в области обнаружения и блокирования нежелательных звонков по сравнению с конкурентами продемонстрировали МТС и Яндекс.

- Рынок сервисов цифровой безопасности абонентов быстро развивается, сервисы пользуются высоким интересом и со стороны пользователей, и со стороны разработчиков, которые быстро добавляют новые возможности, - заявили в J’son & Partners Consulting.

Опубликовано: 08.02.2024 12:15 0 231
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