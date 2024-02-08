Редкого полевого воробья заметили в Калуге

В четверг, 8 февраля, фото птицы, сделанное в бору, опубликовал орнитолог Юрий Галченков.

По его словам, полевые воробьи по какой-то причине покидают городской бор.

- В прежние годы здесь на кормушках наблюдал группку полевых воробьев. Покидают эти птицы бор, хотя в 1990-ые годы на территории лесничества и рядом полевой воробей был обычен на гнездовании, - прокомментировал Галченков.