Инфекционная больница в Калуге станет межрегиональным центром

Весной там планируется открыть хирургическое отделение. В гинекологическое отделение набирают сотрудников, далее в планах-отделение гемодиализа и рентгеноэндохирургических методов диагностики и лечения.

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