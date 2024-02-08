Калужская область стала лидером по обратной связи

Наш регион занял первое место в России по внедрению платформы обратной связи (ПОС) за 2023 год, сообщил министр цифрового развития Дмитрий Разумовский.

Соответствующий рейтинг составило федеральное Минцифры.

В список лидеров вошли, помимо Калужской области, Ханты-Мансийский автономный округ, Оренбургская, Тюменская и Тульская области, Санкт-Петербург, Ростовская и Белгородская области.

Как отметил Разумовский, ПОС - это удобная платформа, которая позволяет людям отправлять обращения в органы государственной власти, а также участвовать в опросах и обсуждениях.