Шапша поздравил калужских ученых

8 февраля отмечается День российской науки. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал об успехах наших ученых.

- Команда калужских учёных во главе с профессором КГУ им. Циолковского Анной Никаноровой впервые в России математически смоделировали вероятность вспышек опасных болезней: тулерямии, малярии, боррелиоза, - отметил глава региона. - Это позволяет вовремя и эффективно проводить профилактические мероприятия. А специалисты ФЭИ им. Лейпунского совместно с «Аэрофлотом» реализовали первый в стране проект по импортозамещению воздушных фильтров для систем вентиляции самолётов. ГК «Росатом» запустила новое производство. Отечественные фильтры на порядок выгоднее оригинальных элементов.

Шапша подчеркнул, что Калужская область среди лидеров в стране по доле высокотехнологичной и наукоемкой продукции.

- Поздравляю научное сообщество Калужской области с праздником! – говорится в сообщении губернатора. - Ваши уникальные разработки, высочайший интеллект обеспечивают инновационное развитие региона, безопасность и международный авторитет страны. Удачи вам в ваших научных трудах и новых открытий!