Совет молодых ученых прошел в Калуге

Мероприятие собрало представителей всей области и состоялось в честь Дня науки, рассказал министр образования и науки региона Александр Аникеев.

По его словам, работа калужских молодых ученых доказывает, что в регионе есть возможность заниматься наукой высших достижений.

Специалисты отмечают расширение научных интересов калужан.

Аникеев сообщил, что в 2023 году Калужская область лидирует в России по доле высокотехнологичной и наукоемкой продукции в валовом региональном продукте.