В Калужской области отремонтируют дорогу Высокиничи-Чаусово

Провести работы в Жуковском районе поручил губернатор Владислав Шапша.

Об этом он заявил по итогам отчета главы местной администрации 7 февраля.

В Жукове также строится водозабор. Кроме того, областные власти обратили внимание на районную больницу и поликлинику в Кременках, где требуется проведение ремонта.