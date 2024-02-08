Губернатор принял участие в отчете главы администрации Жуковского района

Мероприятие с участием Владислава Шапши прошло вечером 7 февраля.

Комментируя ситуацию в районе, губернатор отметил, что уже видны хорошие результаты, а также имеется большой потенциал.

- Объем отгрузки промпродукции увеличился более чем на треть, - рассказал глава региона. - Инвестиции в основной капитал выросли почти на 40%. Второе место в области по вводу жилья в расчете на одного жителя.