Красные муниципальные автобусы поедут еще в два микрорайона Калуги

Уже этой весной в Кошелев и Шопино могут отправиться около трех десятков новых автобусов большой вместимости.

Это будет пятый этап транспортной революции в областном центре, которую власти Калуги начали ещё в сентябре прошлого, 2023 года.

Мы выяснили все подробности введения новых транспортных маршрутов, проблем с их корректировкой и у знали, почему частники не хотят работать на единых с УКТ условиях.

Поедут все!

Вся нынешняя работа городских властей по изменению работы общественного транспорта направлена, как неоднократно заявлял городской голова Калуги, исключительно для улучшения качества перевозок, комфортности их. И эта работа идет уже не первый год.

- Если в 2020 году мы самостоятельно зашли на северное направление, купили за счет городского бюджета 60, а в последующие два года еще 7 автобусов, то теперь речь идет о 135 автобусах, купленных, благодаря помощи области и лично губернатора Владислава Шапши, - в очередной раз пояснил на прошедшей в понедельник планерке городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Мы открыли движение на кампус университета, от старого до нового корпусов МГТУ, потом на Турынино. Открыли еще ряд маршрутов.

Вообще город реализует свою программу в пять этапов.

- Первый был запущен в сентябре прошлого года, последний, мы откроем этой весной, пояснил заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Игорь БУГАЕНКО. - С 1 сентября начал движение маршрут номер 34 на кампус студенческого городка, второй этап – маршрут номер 41, в микрорайон Ждамирово, Турынино, три новых автобуса пошли туда.

Третий этап - с 1 декабря были запущены два маршрута – 76 и 26 на Правый берег. Четвертый этап мы запустили с 1 февраля тоже на правобережье. Он сейчас ещё в процессе установления и изменения. И пятый этап этой весной. Мы запустим 29-й маршрут – 25 больших автобусов вместо около тех десятков маленьких, которые сейчас его обслуживают. Это Кошелев проект, плюс 25 маршрут в Шопино, туда поедут новые автобусы.

Февральская настройка: не ошибается тот, кто ничего не делает

Утро 1 февраля многие жители правобережья запомнят надолго. Информация о старте очередного этапа транспортной реформы областного центра пришла незадолго до её начала и многие просто не увидели этих объявлений.

В управлении городского хозяйства признали недоработку и обещали в дальнейшем информировать калужан более активно и заранее. Вместе с тем, как тут не вспомнить старую известную фразу: не ошибается тот, кто ничего не делает.

Что же касается собственно изменений, то их согласовывали с представителями ТОС правобережья заблаговременно.

- Действительно, с 1 февраля на правобережье общественный транспорт заработал по-новому, мы этого давно ждали, рассказывает депутат от правобережья в городской думе Калуги Эльвира КАПИТОНОВА. - Люди, в основном довольны. Мы накануне провели совет ТОС и обсудили новые маршруты. Жители просили сократить 4 маршрут, в результате освободится три автобуса и их мы считаем нужно перекинуть на маршрут «Веснушки – Грабцево». И 76 маршрут продлить до площади Победы.

Четвертый, февральский, этап еще находится в стадии урегулирования. Городские власти сейчас активно мониторят ситуацию, выясняют мнения горожан о нюансах нововведений. И не всегда получается удовлетворить всех.

- Я на выходных общался с жителями Грабцево, там люди однозначно заявляли: «Руки прочь от четверки», - рассказывает Дмитрий Денисов. - В общем, ситуацию необходимо еще какое-то время осмыслить и только потом принять обоснованное решение, которое станет удобным для максимального количества горожан.

Как это делается

Изменение маршрутов на правобережье, увеличение количества общественного транспорта на эти направления планировалось несколько последних лет. Была разработана новая транспортная схема. Закуплен новый транспорт, усилен водительский состав УКТ. Что же касается корректировок, то это отнюдь не ноу-хау калужских чиновников.

- Корректировки маршрутов после их запуска происходят постоянно, - объясняет Игорь Бугаенко. - Ещё в 2020 году мы это делали и 9 маршрутом, и с 90-м, 95-м. Изначально идеальную модель разработать невозможно и это касается не только Калуги. Такая практика существует во всех городах России. В любом случае, чаще всего корректируется график движения с учетом реального пассажиропотока и востребованности транспорта, его количества на маршруте.

Мы должны убрать дублирующие маршруты, как это случилось с 76-м. Он дублировал несколько уже существующих с правобережья. Таким образом, мы разгружаем улично-дорожную сеть и делаем более комфортным поездки большинства пассажиров.

Возьмем тот же дубль 76 маршрута. Мы мониторили ситуацию и выяснили, что около 80-90% пассажиров едут лишь до центра города. Дальше этот автобус дублирует несколько городских линий. В результате получается большой интервал движения 76 маршрута. Сократив его, мы уменьшаем время ожидания и увеличиваем количество рейсов. Это лишь один пример.

Тоже самое происходит и с 4 маршрутом. Мы удлинили его до Веснушек и Кошелев проект, пустили по нему транспорт большой вместимости.

Кстати, в руководстве Калуге нет варианта решения о полном удалении троллейбусов с маршрутов городского общественного транспорта. Сегодня для полного закрытия всех проблем, городу необходимо еще чуть более 200 автобусов. Но, если добавить новые троллейбусы, то количество необходимых автобусов естественно уменьшится.

- Троллейбусы не уходят с линий, - заверил Игорь Бугаенко. - Они пользуются спросом там, где они не дублируют автобусные маршруты. Подвижной состав троллейбусов очень старый, последний троллейбус был куплен больше 10 лет назад. Сейчас выпускается на линию около 70 машин, если мы обновим парк – может быть и не нужно будет 200 новых автобусов.

Частники не готовы играть по правилам

Вопреки слухам о том, что город спит и видит, как убрать частных перевозчиков с маршрутов общественного транспорта, на деле все обстоит несколько иначе.

Все началось в ковидные годы. Тогда в Калуге, как и практически во всех городах страны, существенно просела федеральная поддержка существования общественного транспорта. Возможностей для его развития реально приближались к нулю. В то время город собрал руководителей всех восьми частных предприятий, занимающихся перевозками людей в Калуге.

- Мы предложили им обсудить развитие общественного транспорта в городе, - рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства. - Готовы ли они, к примеру, закупить новые автобусы, использовать прозрачную систему оплаты проезда, платить налоги в городской бюджет, наконец. Попросили их высказать свои предложения.

Большинство частников отказались от закупки нового транспорта, ссылаясь на маленький тариф. Те же, кто согласился на обновление своего парка, настаивали на автобусах малой вместительности. Наше условие было – как минимум автобусы средней вместительности. То есть был шанс пойти по пути частных перевозок пассажиров в Калуге. В итоге, выяснилось, что частники оказались не готовы играть «в долгую», «в белую» и придерживаться графика движения, особенно в вечернее время.

Взять на себя полностью всю перевозку пассажиров сегодня город просто не в состоянии, для этого нет финансовых возможностей. К тому же частники заняли плотно свою нишу на многих маршрутах, калужане привыкли к ним. Но, работать наравных с муниципальным перевозчиком они не хотят. Ситуация пока в подвешенном состоянии, однако резких движений городские власти, похоже, делать не собираются.

- Нет у города желания выгнать их с маршрутов, - говорит Дмитрий Денисов. - Мы за то, чтобы все участники этой сферы жизни города работали в одинаковых условиях. Без серых схем, с соблюдением норм безопасности. Частный перевозчик, к сожалению, не может и часто не хочет все это обеспечить.