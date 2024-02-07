Шапша рассказал в Москве об успехах калужского образования

Губернатор 7 февраля принял участие в пленарной сессии по социальной политике страны в интересах детства, которое провела зампред правительства Татьяна Голикова.

Шапша отметил, что в Калужской области удалось решить проблему очередей в детские сады и ясли. За последние 6 лет построено 29 новых садиков.

Также в регионе построили 11 школ на 11 000 мест. Во вторую смену учатся только 5% детей.

Дополнительным образованием охвачено уже около 85% детей.

По программе «Профессионалитет» в Калуге в прошлом году открылся первый в России Федеральный технопарк профобразования.