Открыта регистрация на соревнование Data Fusion Contest 2024 с призовым фондом 2 миллиона рублей

В России открылась регистрация на ежегодное соревнование по машинному обучению Data Fusion Contest 2024. Конкурс, учредителем которого выступает ВТБ, пройдет с 15 февраля по 5 апреля, его призовой фонд составляет 2 миллиона рублей.

Соревнования включают в себя две задачи – по геоаналитике и моделям оттока. Участвовать можно будет или в обеих задачах, или же сфокусироваться на решении какой-то одной.

«Геоаналитика» — предполагает решение задачи по прогнозированию поведения клиентов банка: потребуется спрогнозировать на основе синтетических транзакционных данных пользователя, какие банкоматы из представленного перечня выберет тот или иной пользователь для снятия наличных, рассчитать вероятность использования того или иного банкомата.

«Модели оттока» — также построена на прогнозировании поведения пользователя на основе синтетических данных о его транзакциях. Участнику предлагается спрогнозировать вероятность, когда клиент снизит свою пользовательскую активность.

- Все больше людей хотят видеть вокруг себя решения, которые бы предугадывали их поведение, и, основываясь на рекомендательных алгоритмах, предоставляли как можно более персонифицированный и качественный сервис, - рассказал руководитель департамента анализа данных и моделирования — старший вице-президент банка ВТБ Максим Коновалихин. - В Data Fusion Contest 2024 мы сделали ставку на хорошо известные в индустрии и актуальные для бизнеса задачи. Используя новые подходы, а также технологии Data Science и Machine Learning, участники смогут проявить себя в решении сложных и важных для бизнеса задач, основываясь на синтетических транзакционных данных пользователя.