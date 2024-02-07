Калужская область получит федеральную поддержку при реализации крупных проектов

В среду, 7 февраля, Совет Федерации поддержал проекты Калужской области по развитию инфраструктуры.

Речь идет о строительстве больниц в Козельске и Людиново, реконструкции кинотеатра «Центральный» и взлетно-посадочной полосы калужского аэропорта, строительстве Центра культурного развития в Балабаново и Международного научно-образовательного центра атомных и смежных технологий в Обнинске, создание окружной дороги в Детчино и новой рокадной магистрали, которая соединит трассы М3 и А130, а также другие проекты.

- Спасибо за поддержку! Работаем над реализацией этих планов, - заявил губернатор Владислав Шапша.